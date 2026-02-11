Questa volta è Nicola Peltz Beckham a essere il volto della campagna PrimaveraEstate 2026 di Genny. La casa di moda ha scelto ancora una volta di puntare sulla sua immagine per rappresentare la femminilità moderna, con uno stile fresco e naturale. La campagna si presenta semplice e diretta, senza troppi fronzoli, mettendo in primo piano la figura della attrice e modella.

Per la stagione primaveraestate 2026, il brand Genny ha deciso di rinnovare il suo dialogo con la femminilità contemporanea. Il focus della campagna va oltre alle immagini. L’idea è quella di raccontare una storia di emozioni, ricordi e legami autentici. Protagonista ancora una volta è Nicola Peltz Beckham, che conferma la collaborazione dopo la precedente collezione. La campagna è frutto dell’incontro tra le menti della direzione creativa di Sara Cavazza Facchini, dello styling di Alex Harrington e la fotografia dei Morelli Brothers negli studi di Los Angeles. Nicola Peltz Beckham è di nuovo il volto di Genny. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È Nicola Peltz Beckham (di nuovo) il volto della campagna Primavera/Estate 2026

