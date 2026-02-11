È morto James Van Der Beek l’attore di Dawson’s Creek aveva 48 anni

L’attore James Van Der Beek, famoso per il ruolo in Dawson’s Creek, è morto a 48 anni. La famiglia ha confermato la notizia tramite un messaggio su Instagram.

James Van Der Beek, l’attore noto per Dawson’s Creek, è morto all’età di 48 anni. La famiglia ha annunciato la notizia con un comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram. «Il nostro amato se n’è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po’ di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico», si legge nel post. Nel 2024, l’attore aveva annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro all’intestino.🔗 Leggi su Open.online

