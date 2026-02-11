E due | dopo l’11enne di Belluno autista solerte fa scendere dal bus un 15enne disabile | e scatta il richiamo disciplinare

Un autista di un autobus di Belluno ha fatto scendere un ragazzo disabile di 15 anni. L’episodio è stato segnalato dai genitori, che hanno protestato con l’azienda di trasporti. L’autista ha ricevuto un richiamo disciplinare, ma la sua posizione resta sotto osservazione. La vicenda si aggiunge ad altri episodi simili, anche se la memoria di quanto successo pochi giorni fa a San Vito di Cadore aveva fatto sperare in un cambiamento.

Solo pochi giorni fa, vedendo lo sguardo sereno e appagato del bambino di 11 anni di San Vito di Cadore che, dopo essere stato lasciato a terra sotto la neve per un cavillo tariffario legato ai nuovi biglietti olimpici, ha saputo perdonare il conducente, diventando il simbolo di Milano-Cortina 2026 sul palco dell'inaugurazione, ci eravamo convinti che episodi del genere non potessero più ripetersi. E che le ragioni del buon senso e della solidarietà avessero defintivamente prevalso su doveri professionali e logiche burocratiche. E invece. Vicenza, studente 15enne disabile scaricato dal bus. Invece è successo ancora e, per ironia della sorte, ancora una volta in Veneto.

