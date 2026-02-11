Dumfries rientra in gruppo McKennie non si allena | le ultime verso Inter-Juve

Dopo tre mesi di stop, Dumfries torna ad allenarsi con il gruppo. L’olandese si è ripreso dall’infortunio alla caviglia e si prepara per la sfida contro la Juventus. McKennie, invece, non si è allenato e rischia di saltare la partita. La squadra si avvicina alla partita con alcuni dubbi di formazione.

Tre mesi dopo, riecco Denzel Dumfries allenarsi in gruppo per uno spezzone: un reintegro parziale per recuperarlo al top tra un paio di settimane per il ritorno contro il Bodo. L'aveva annunciato lui stesso qualche giorno fa: "Per il mio recupero ormai manca poco", ed è stato di parola. Non solo Barella e Calhanoglu, quindi, ma anche lui, l'olandese di cui l'Inter ha tanto patito l'assenza negli ultimi mesi. Uno stop lungo, forzato da un problema e dalla successiva operazione alla caviglia, che ormai pare definitivamente alle spalle. Resta da capire se il tecnico nerazzurro sceglierà di convocare Dumfries già per il derby d'Italia in programma questo sabato, ma intanto la notizia più attesa è arrivata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Weston McKennie si allena da solo dopo aver subito un taglio alla caviglia.

