In un’ora l’Italia dello slittino ha dominato i giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa due medaglie d’oro in un colpo solo. Andrea Vötter e Marion Oberhofer hanno vinto nel doppio femminile, seguiti da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile. Due successi che hanno fatto sognare il pubblico presente e portato l’Italia in prima fila nello sport invernale.

I n un’ora che resterà scolpita nella storia dello sport azzurro, l’Italia ha letteralmente monopolizzato il podio di Milano Cortina 2026, conquistando due medaglie d’oro nello slittino doppio: prima nel femminile (Andrea Vötter e Marion Oberhofer) e, subito dopo, nel maschile ( Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner). Ma come funziona questa disciplina che sembra sfidare le leggi della fisica e della convivenza? Ecco i segreti di quello che è, a tutti gli effetti, il “double” più veloce del mondo. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Questione di fiducia (e di millimetri). Nello slittino doppio non basta essere veloci: bisogna essere un corpo solo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Due medaglie d'oro in un'ora: l'Italia dello slittino ci ha fatto sognare! Ma vi siete mai chieste come fanno a sfrecciare a 130 km/h letteralmente uno sopra l'altro?

