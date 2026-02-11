Due giornate di incontri per il campionato italiano di Goalball | si gioca al Pianeta Viola

Si sono appena conclusi due giorni di gare per il campionato italiano di Goalball, giocato al Pianeta Viola. La manifestazione ha visto protagonisti atleti non vedenti provenienti da diverse regioni. L’Asd Reggina Uic ha organizzato l’evento, portando in campo una squadra che da oltre 30 anni si distingue per i risultati e l’impegno nello sport. I giocatori hanno dato spettacolo, dimostrando grande determinazione e spirito di squadra, in un torneo che ha coinvolto anche il pubblico locale.

Ancora un appuntamento sportivo importante in città con l'Asd Reggina Uic, l'associazione sportiva dei non vedenti che da ben 31 anni anella successi prestigiosi nei più svariati campi delle discipline sportive praticate, con l'obiettivo di favorire anche e soprattutto l'autonomia personale e.

