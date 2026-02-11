Drone attack sparks fire at a plant in Russia’s Volgograd region governor says

Questa notte un attacco con droni ha provocato un incendio in un impianto industriale nella regione di Volgograd, nel sud della Russia. Le autorità locali confermano che il fuoco si è sviluppato dopo l’attacco e stanno intervenendo per spegnerlo. Nessuna vittima è stata ancora segnalata, ma l’incidente ha creato preoccupazione tra gli abitanti della zona. La polizia e i vigili del fuoco sono sul posto per gestire la situazione.

MOSCOW, Feb 11 (Reuters) - An overnight drone attack sparked a fire on the territory of an industrial facility in Russia's southern region of Volgograd, the regional governor said on Wednesday. The attack caused damage to an apartment in a residential building, drone debris also fell on the territory of a kindergarten, he said. L'attacco ha causato danni a un appartamento in un edificio residenziale, detriti di droni sono caduti anche sul territorio di un asilo, ha detto.

