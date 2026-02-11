Droga consegnata in carcere con i droni

Un giovane di 25 anni, romano, avrebbe gestito il traffico di droga all’interno del carcere di Prato. Le forze dell’ordine hanno scoperto che usava droni per consegnare le sostanze agli altri detenuti. Gli investigatori hanno seguito il suo operato negli ultimi giorni, trovando prove che lo collegano al sistema di spaccio interno.

