Droga consegnata in carcere con i droni
Un giovane di 25 anni, romano, avrebbe gestito il traffico di droga all’interno del carcere di Prato. Le forze dell’ordine hanno scoperto che usava droni per consegnare le sostanze agli altri detenuti. Gli investigatori hanno seguito il suo operato negli ultimi giorni, trovando prove che lo collegano al sistema di spaccio interno.
Sarebbe un detenuto di 25 anni, romano, a gestire il sistema di spaccio di sostanza stupefacente riscontrato all'interno del carcere pratese della Dogaia a seguito delle indagini condotte nel corso dei giorni scorsi. È quando si evince da una nota diramata dal procuratore capo di Prato, Luca.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
