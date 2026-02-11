Dove si trova la Casa Sottosopra in cui ogni cosa è capovolta dal letto alla cucina

La Casa Sottosopra di Tartu attira molti visitatori curiosi di scoprire un mondo capovolto. Qui, dai letti alle cucine, tutto è al contrario e sembra uscire da un sogno. Entrando, si ha subito l’impressione di entrare in un luogo che sfida le leggi della normale percezione, con oggetti e ambienti sistemati in modo inaspettato. È un posto che diverte e sorprende, perfetto per chi vuole vivere un’esperienza diversa dal solito.

Ci sono luoghi che hanno dell'incredibile e Tagurpidi Maja è uno di questi: la casa sottosopra di tartu è una lezione di percezione distorta, dove tutto è incasinato e divertente.🔗 Leggi su Fanpage.it

