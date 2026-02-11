Dormiva in un B&b di via Milano da un mese e spacciava droga | denunciati l’ospite e il gestore

Gli agenti hanno scoperto che un uomo dormiva nel B&b di via Milano da oltre un mese e, nel frattempo, spacciava droga. La segnalazione arrivata tramite l’app YouPol ha portato gli investigatori sul posto: un via vai continuo di persone a tutte le ore, con scambi veloci di mano davanti alla struttura. Ora, sia l’ospite che il gestore sono stati denunciati per spaccio e favoritismo.

La segnalazione era arrivata tramite l'app YouPol: un via vai continuo, a tutte le ore del giorno, con scambi rapidi di mano in mano davanti a un B&b di via Milano. Da lì sono partiti gli accertamenti della polizia di Stato di Como, che nel corso del mese di gennaio ha acceso i riflettori su quanto stava accadendo all'interno della struttura. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno sequestrato alcune dosi di hashish a carico di acquirenti appena usciti dalla struttura, che avevano appena comprato la droga dal giovane. Il 22enne è stato quindi denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

