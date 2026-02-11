Dopo che la Francia di Macron ha presentato una nuova proposta sul debito, la Germania non la prende bene. Berlino dice che l’Eliseo si distrae dai problemi veri e non vede di buon occhio l’idea di un nuovo debito. Intanto, in Italia, la Meloni fa sapere di voler mantenere rapporti tranquilli con Trump, senza entrare in scontri con gli Stati Uniti, anche se Parigi spinge in un’altra direzione.

«Piacere di rivederti, Giorgia». «Anche per me, Friedrich». L’asse Meloni-Merz si rinsalda. Il vertice di due settimane fa a Villa Pamphili, tra baci, sorrisoni e abbracci, che decretò il piano d’azione fra Italia e Germania, sta dando i suoi frutti. Il Consiglio europeo di domani nelle campagne di Bruxelles, rappresenta un’ulteriore prova. Nel governo si dice che il treno europeo è ormai guidato da Roma e Berlino e circola il brutto termine «Merzoni». Un rapporto che, fonti di Palazzo Chigi, definiscono «pragmatico, solido e costruttivo» ma soprattutto «dialogante» nei confronti dell’America di Trump, malvista da molti partner europei. 🔗 Leggi su Laverita.info

Dopo l'alt sulla difesa Merz isola Macron pure sul nuovo debito

Emmanuel Macron insiste sulla necessità di creare un debito comune europeo per rafforzare la difesa e l’economia del continente.

Il presidente francese Emmanuel Macron propone di creare un debito comune europeo per finanziare la difesa e l’intelligenza artificiale.

