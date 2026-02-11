Dopo il marinaio Actv minacciato il collega bastonato a calci e pugni

Due episodi di violenza scuotono il personale dell’Actv in una sola giornata. Nel primo pomeriggio, un marinaio sulla linea 1 in Canal Grande è stato minacciato con un coltello da un passeggero, che è stato poi fermato dalla polizia. La sera, un altro viaggiatore alterato ha aggredito un altro dipendente, colpendolo con calci e pugni. La situazione resta tesa, e le forze dell’ordine continuano a indagare sugli episodi.

Due aggressioni in un giorno. Il personale dell'Actv preso di mira. Nel pomeriggio di martedì un marinaio in servizio sulla linea 1 in Canal Grande è stato minacciato con il coltello da un passeggero, poi fermato dalla polizia locale, e nella stessa sera un viaggiatore alterato sul 5.2 ha preso a calci e pugni un altro dipendente. La situazione resta tesa, e le forze dell'ordine continuano a indagare sugli episodi.

