Dopo il passaggio del ciclone di San Valentino, in molte zone d’Italia è tornato il sereno. L’anticiclone si sta rafforzando e le previsioni indicano che la pioggia dovrebbe diminuire nelle prossime ore. Tuttavia, il tempo rimane instabile su alcune aree, con ancora qualche rovescio possibile, ma il sole dovrebbe tornare a prevalere nel corso della giornata.

Previsioni Meteo: Arrivo dell'Anticiclone in Italia. Dopo una nuova ondata di maltempo, gli ultimi aggiornamenti meteo indicano un cambiamento significativo per l'Italia. Stando alle previsioni, un anticiclone stabile è in arrivo, portando con sé un ritorno del sole e ponendo così fine alle incessanti piogge degli ultimi tempi. Secondo i dati rilasciati dai Centri di Calcolo e analizzati da Il Meteo, il predominio delle perturbazioni atlantiche potrebbe essere prossimo alla scadenza. Questo cambiamento climatico è previsto dopo il "Ciclone di San Valentino", un sistema che, in particolare nella giornata di giovedì 12 febbraio, si manifesterà con forti temporali, specialmente in Campania.

© Napolipiu.com - Dopo il ciclone di San Valentino, torna l’anticiclone: quando finirà la pioggia?

L’Emilia-Romagna si prepara a un nuovo colpo di scena.

L’Italia si prepara a un fine settimana di maltempo intenso.

