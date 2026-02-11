Dopo Crans-Montana | Le nostre parrucche per i ragazzi ustionati

Dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, le parrucche per i ragazzi ustionati sono diventate un simbolo di vicinanza. Le persone continuano a portare aiuto concreto ai feriti, che ora affrontano il percorso di ripresa. Tante associazioni e volontari si sono mobilitati per sostenere i giovani e le loro famiglie in questa difficile situazione.

Tanta vicinanza continua a essere espressa con i fatti ai molti feriti nel devastante incendio di Capodanno a "Le Constellation" di Crans-Montana. La solidarietà arriva anche da chi si occupa di bellezza dei capelli, le parrucchierie che hanno aderito in massa a un’iniziativa, diventata virale sui social, per raccogliere materiale con cui realizzare parrucche per gli ustionati. "Mi chiamo Matteo Melucci e sono rappresentante di prodotti per capelli della provincia di Ancona per l’azienda Farmaca international spa. Ho accolto la richiesta di un’associazione svizzera di ricercare capelli sani per la creazione di parrucche per gli ustionati di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dopo Crans-Montana: "Le nostre parrucche per i ragazzi ustionati" Approfondimenti su Crans Montana Parrucche Capelli per Crans Montana: “Parrucche agli ustionati, raccogliamo le ciocche” In seguito all’incendio avvenuto a Crans-Montana, alcune realtà del settore beauty hanno deciso di sostenere le persone colpite, offrendo supporto anche attraverso iniziative come la raccolta di ciocche di capelli per la realizzazione di parrucche agli ustionati. Dalla Puglia con amore: inviate decine di trecce di capelli per fare parrucche ai ragazzi ustionati a Crans Montana Un gesto di solidarietà dalla Puglia ha raccolto oltre 100 trecce di capelli per realizzare parrucche destinate a ragazzi ustionati nel tragico incidente di Crans-Montana, in Svizzera. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Crans Montana Parrucche Argomenti discussi: Locali, questione sicurezza dopo Crans-Montana. I gestori di Pesaro e Urbino: Qui siamo in regola; Dopo Crans Montana scattano i controlli a Firenze: un locale chiuso in centro; Dopo Crans Montana, la provincia di Imperia rafforza i controlli nei locali di intrattenimento; Dopo Crans-Montana controlli a tappeto per verificare le condizioni di sicurezza nei locali pubblici. Crans Montana e il «contagio emotivo» dopo la tragedia: come tornare a frequentare luoghi chiusi senza ansiaRicominciare a uscire in compagnie e andare in locali, cinema e discoteche dopo l'incendio svizzero fa paura ad adolescenti e genitori di teenager. Due esperte spiegano come affrontare il ritorno nei ... vanityfair.it Crans-Montana, un mese dopo l’incendio: la seconda fase della cura dei giovani feriti al NiguardaA un mese dall'incendio a Crans-Montana, i medici del Niguarda parlano della seconda fase di cura per i giovani feriti ... ilfattoquotidiano.it Crans-Montana, la lettera di Mélanie dopo il rogo del Constellation: «Da quella notte non vivo più, sopravvivo» #melanie - facebook.com facebook "Non sono più io", lo choc della 'donna della ringhiera' dopo Crans Montana x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.