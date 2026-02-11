Doping nel Fondo squalificate Han Dasom e Lee Eui-jin per le scioline al fluoro | di cosa si tratta

Han Dasom e Lee Eui-jin sono state squalificate subito dopo aver dato esito positivo ai test sul fluoro, trovati sulle scioline che usano durante le gare. Le due atlete sudcoreane sono state escluse dai Giochi senza possibilità di spiegazioni, lasciando il mondo dello sci di fondo senza certezze. Le autorità hanno preso questa decisione immediatamente, per tutelare la regolarità della competizione.

Han Dasom e Lee Eui-jin escluse immediatamente dai Giochi dopo la positività al fluoro rilevata sulle scioline. La sostanza vietata non era nei loro corpi, ma sull'attrezzatura. Colpo di scena alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: le fondiste sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin sono state escluse dai Giochi dopo il turno di qualificazione dello sprint di sci di fondo a Lago di Tesero.

Due atlete sudcoreane sono state squalificate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Due fondiste sudcoreane sono state escluse dalle gare di sci di fondo dopo che sui loro sci è stata trovata una sostanza al fluoro, vietata dalla stagione 202324.

