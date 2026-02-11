Donna investita in via Broseta a Bergamo | trasportata in ospedale -Foto

Una donna di 43 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Broseta, a Bergamo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi.

L’INCIDENTE. Una 43enne è stata investita sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. La donna stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Legionari di Polonia, sembrerebbe sulle strisce pedonali, quando è stata investita da una Fiat Panda che procedeva in direzione Loreto. Sul posto un’auto medica e un’ambulanza e gli agenti di una pattuglia della polizia locale di Bergamo che hanno regolato il traffico e proceduto ai rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Donna investita in via Broseta a Bergamo: trasportata in ospedale -Foto Approfondimenti su Via Broseta Bergamo Donna investita da un'auto ad Eboli: trasportata in ospedale Una donna di 65 anni è stata investita oggi lungo via San Bernardino a Eboli. Donna investita sulle strisce pedonali a Lanciano: trasportata in ospedale Una donna di 57 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali vicino alla rotatoria di Sant'Antonio, nel centro di Lanciano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Via Broseta Bergamo Argomenti discussi: Incidente a Udine, donna investita mentre attraversa in via Aquileia; Aggressione choc in strada: donna picchiata con il bastone e investita. Fermati padre e figlia; Investita da un Suv in via Lonate a Busto: donna di 67 anni grave in ospedale; Cagliari, donna investita in via Scano mentre attraversa la strada. Donna investita in via Broseta a Bergamo: trasportata in ospedale -FotoÈ cosciente e non grave, la donna di 43 anni investita da una Fiat Panda in via Broseta a Bergamo intorno alle 16 di mercoledì 11 febbraio, ma comunque è stata trasportata in ospedale in codice verde ... ecodibergamo.it Cagliari, donna investita in via Scano: è graveGrave incidente a Cagliari: una donna di circa 80 anni è stata investita in via Scano, riportando gravi ferite ... cagliaripad.it Opitergino-Mottense | Donna investita da un camion mentre attraversa: è gravissima - facebook.com facebook Donna investita su strisce pedonali in centro a #Lanciano #abruzzo #Cronaca x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.