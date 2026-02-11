Donna fa una strage a scuola in Canada la criminologa | Quasi sempre il killer è un uomo se non lo è si parla di follia Ma l' identità di genere non c' entra
Una sparatoria a Tumbler Ridge, in British Columbia, ha lasciato dietro di sé almeno dieci morti, tra cui la donna sospettata di aver aperto il fuoco. La polizia ha confermato l’intervento e ora cerca di capire cosa abbia spinto la donna a compiere questa strage. La criminologa spiega che, di solito, i killer sono uomini e, se non lo sono, si parla di follia. In ogni caso, sottolinea, l’identità di genere non è un elemento determinante per spiegare l’atto. La comunità è sotto shock e le
La sparatoria avvenuta oggi, mercoledì 11 febbraio, a Tumbler Ridge, nella British Columbia (Canada), ha causato la morte di almeno dieci persone - tra cui la sospetta autrice dell’attacco che si sarebbe tolta la vita dopo la strage - mentre altre 27 sono rimaste ferite. L’assalto è iniziato all’interno di una scuola secondaria e si è esteso a una casa vicina. Le indagini sono appena all’inizio e i dettagli sull’identità del killer devono ancora essere confermati, ma i media locali fanno riferimento a una «donna dai capelli castani con indosso un vestito». Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondimenti su Tumbler Ridge
Canada, donna entra in una scuola, uccide 10 persone poi si toglie la vita: ignoto il movente
Strage nella scuola di Tumbler Ridge in Canada, almeno 10 morti: a sparare è stata una donna, poi si è uccisa
Una donna ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada.
Ultime notizie su Tumbler Ridge
Argomenti discussi: Canada, spara in una scuola poi si uccide: 10 vittime; Strage in una scuola in Canada, dieci morti e 25 feriti. La polizia: È stata una donna, ignoto il movente; Donna fa strage in un liceo in Canada: 10 morti e 27 feriti; Strage nella scuola di Tumbler Ridge in Canada, almeno 10 morti: a sparare è stata una donna, poi si è uccisa.
Canada, donna fa una strage in una scuola: 10 morti e 25 feritiTumbler Ridge, British Columbia, CANADA – Una sparatoria di massa ha scosso la piccola comunità di nord della British Columbia: almeno dieci persone sono state uccise e oltre 25 sono rimaste ferite ... blogsicilia.it
Canada, una donna fa fuoco in una scuola e si uccide: 10 morti e 27 feriti. Carney: «Sono devastato»Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il sospetto autore della strage si sarebbe tolto la vita immediatamente dopo l’attacco. Per i media canadesi l'assassino era una donna anche se la polizia ... editorialedomani.it
Choc in #Canada, "donna in abito scuro" fa strage a scuola. Altri due corpi in una casa, giallo nella piccola comunità montana di #TumblerRidge x.com
Canada, donna fa una strage in una scuola. Cosa sappiamo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.