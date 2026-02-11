Una sparatoria a Tumbler Ridge, in British Columbia, ha lasciato dietro di sé almeno dieci morti, tra cui la donna sospettata di aver aperto il fuoco. La polizia ha confermato l’intervento e ora cerca di capire cosa abbia spinto la donna a compiere questa strage. La criminologa spiega che, di solito, i killer sono uomini e, se non lo sono, si parla di follia. In ogni caso, sottolinea, l’identità di genere non è un elemento determinante per spiegare l’atto. La comunità è sotto shock e le

La sparatoria avvenuta oggi, mercoledì 11 febbraio, a Tumbler Ridge, nella British Columbia (Canada), ha causato la morte di almeno dieci persone - tra cui la sospetta autrice dell’attacco che si sarebbe tolta la vita dopo la strage - mentre altre 27 sono rimaste ferite. L’assalto è iniziato all’interno di una scuola secondaria e si è esteso a una casa vicina. Le indagini sono appena all’inizio e i dettagli sull’identità del killer devono ancora essere confermati, ma i media locali fanno riferimento a una «donna dai capelli castani con indosso un vestito». Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Donna fa una strage a scuola in Canada, la criminologa: «Quasi sempre il killer è un uomo, se non lo è si parla di follia. Ma l'identità di genere non c'entra»

Una donna ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge, in Canada.

