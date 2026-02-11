Una donna ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia. L’attacco ha provocato almeno dieci vittime, tra cui la sospettata. La polizia sta ancora indagando sul movente, ma si parla di una reazione al dolore non espresso. La comunità è sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su quanto accaduto.

La sparatoria avvenuta oggi, mercoledì 11 febbraio, a Tumbler Ridge, nella British Columbia (Canada), ha causato la morte di almeno dieci persone - tra cui la sospetta autrice dell’attacco che si sarebbe tolta la vita dopo la strage - mentre altre 27 sono rimaste ferite. L’assalto è iniziato all’interno di una scuola secondaria e si è esteso a una casa vicina. Le indagini sono appena all’inizio e i dettagli sull’identità del killer devono ancora essere confermati, ma i media locali fanno riferimento a una «donna dai capelli castani con indosso un vestito». Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: 10 morti e 27 feriti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Donna apre il fuoco su una scuola in Canada, ma il 98% degli autori è uomo: «La differenza? Come viene tradotto il dolore»

Una donna ha aperto il fuoco in una scuola di Tumbler Ridge, in British Columbia.

Una sparatoria in una scuola della Columbia Britannica in Canada ha provocato dieci morti, tra cui una donna che si è tolta la vita.

