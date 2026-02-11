Doncic punta su Roma | stella NBA investe in Serie A per la futura lega europea del 2027

Luka Doncic, stella della NBA, sta valutando un investimento in Italia. Potrebbe entrare nella squadra della Vanoli Cremona e aiutare a creare una nuova franchigia a Roma. L’obiettivo è partecipare alla futura lega europea NBA del 2027.

Luka Doncic, stella della NBA, potrebbe entrare a far parte del gruppo di investitori che punta all'acquisizione del titolo sportivo della Vanoli Cremona, con l'obiettivo di creare una nuova franchigia a Roma e partecipare al futuro campionato NBA Europe, previsto per il settembre 2027. L'operazione, guidata dall'ex General Manager dei Dallas Mavericks Donnie Nelson, mira a riportare il basket di alto livello nella capitale italiana, individuata insieme a Milano come uno dei mercati più interessanti per la nuova lega europea. Si apre un nuovo, inatteso capitolo per il basket italiano. L'idea, secondo quanto riportato da The Athletic, è ambiziosa e punta a rivoluzionare il panorama sportivo della Capitale.

