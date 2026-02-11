Don Samuele e gli abusi sui ragazzi all’oratorio di Seregno | respinto il patteggiamento andrà a processo

Don Samuele rifiuta il patteggiamento e va a processo. Dopo aver offerto circa diecimila euro a ciascuno dei tre ragazzi, che si sono costituiti parti civili con i loro genitori, aveva tentato di chiudere la vicenda con una condanna di due anni e la sospensione condizionale, subordinata a un percorso psicologico. Tuttavia, il giudice ha respinto la richiesta, e il sacerdote ora dovrà affrontare il processo.

Seregno (Monza Brianza), 11 febbraio 2026 - Voleva patteggiare una pena di 2 anni con la sospensione condizionale, subordinata alla partecipazione ad un percorso psicologico, dopo avere offerto una decina di migliaia di euro a ciascuno de i tre ragazzi che si sono costituiti parti civili insieme ai rispettivi genitori. Ma il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Marco Formentin ha respinto la richiesta, concordata con la Procura, di don Samuele Marelli. Il sacerdote di 38 anni, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile seregnese che comprende 6 parrocchie, per 7 anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi e imputato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori, dovrà ripresentarsi a giugno all'udienza preliminare davanti ad un altro giudice.

