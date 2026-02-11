Dominik Paris sconsolato | Lo sci non dovrebbe staccarsi in quel modo era un bel tracciato per me

Dominik Paris ha abbandonato il superG di Milano Cortina 2026 prima di arrivare al primo intermedio. Per lui, lo sci si è staccato improvvisamente su un tratto del tracciato, che aveva trovato interessante. Paris si è mostrato sconsolato, lamentando che lo sci non dovrebbe staccarsi in quel modo e che il percorso era bello da affrontare. La sua gara si è interrotta subito, lasciando l’Italia senza un risultato in questa prova.

Dominik Paris non ha concluso il superG maschile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo poche porte (non era ancora arrivato al primo intermedio) l’azzurro, su una sconnessione ha perso uno sci. L’italiano, sconsolato, ha analizzato la circostanza ai microfoni di Rai 2. L’azzurro commenta quanto con amarezza quanto accaduto in gara quest’oggi: “ Ho perso lo sci, non si può capire come mai. Sì, lì è un po’ mosso, però comunque non doveva aprirsi uno sci così. Peccato, sono stato sfortunato oggi, non ho potuto neanche dimostrare quello di cui sono capace “. Nonostante la medaglia in discesa, Paris avrebbe voluto essere della partita anche oggi: “ Sono riuscito a chiudere il cerchio, ma comunque anche oggi volevo far vedere quello di cui sono capace. 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante il superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Dominik Paris ha avuto una giornata difficile.

