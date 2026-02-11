Dominik Paris il giallo dello sci perso alle Olimpiadi | Non riesco a spiegarmi come sia successo

Dominik Paris si trova ancora a cercare risposte dopo la disavventura alle Olimpiadi. Il campione azzurro ha perso lo sci durante la gara di Super G, e non riesce a capire come sia potuto succedere. La talloniera dell’attacco destro si è rotta improvvisamente, lasciandolo senza possibilità di continuare. “Uno sci non dovrebbe aprirsi così, è rischioso”, ha detto. La sua corsa si è interrotta bruscamente, e il suo sogno di medaglia si è sfumato in un attimo.

Sogno Super G spezzato a Milano Cortina, il campione azzurro tradito dal cedimento della talloniera dell'attacco destro: "Ma uno sci non dovrebbe aprirsi così, è rischioso".

