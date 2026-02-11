Docenti neoimmessi 2025 26 | almeno 12 ore di laboratori formativi su Scuola Futura Indicazioni del Ministero

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che i docenti neoassunti nell’anno scolastico 202526 dovranno seguire almeno 12 ore di laboratori formativi su Scuola Futura. L’Indire ha condiviso le istruzioni ufficiali, rispondendo anche alle domande di alcuni partecipanti ai corsi. La formazione diventa così un passo obbligatorio per i nuovi insegnanti, con indicazioni chiare su come organizzare le attività.

Formazione docenti neoassunti anno scolastico 202526: in seguito alle richieste di chiarimenti da parte di alcuni corsisti, Indire condivide le indicazioni fornite dall'Ufficio VII del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo Docenti neoimmessi 202526: almeno 12 ore di laboratori formativi su Scuola Futura. Indicazioni del Ministero.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gli insegnanti appena assunti devono affrontare un percorso di formazione che si svolge durante il primo anno di lavoro.

I docenti neoassunti per l'anno scolastico 202526 sono invitati a partecipare ai laboratori formativi, un percorso di 12 ore dedicato al loro sviluppo professionale.

