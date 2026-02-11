In aula alla Camera, i deputati di Futuro Nazionale hanno presentato e votato tre ordini del giorno contro il parere del governo. Mancini del Pd chiede alla premier Meloni di chiarire se accetta i voti di fiducia di Vannacci, considerando se li consideri parte della maggioranza. La questione sembra aprire un nuovo punto di tensione nel panorama politico.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - “Meloni spieghi se accetta i voti di fiducia di Vannacci. Oggi in aula i 3 deputati di Futuro Nazionale hanno presentato e votato 3 odg contro il parere del governo. Una evidente rottura della maggioranza su un punto cruciale della politica estera. Il governo deve chiarire se considera Vannacci in maggioranza dopo questa rottura in aula”. Così il deputato democratico Claudio Mancini a margine delle votazioni del decreto Ucraina alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl Ucraina: Mancini (Pd), 'per Meloni ok voti Vannacci? Lo considera in maggioranza?'

In Parlamento, il decreto Ucraina ha acceso uno scontro tra i gruppi di maggioranza.

Il deputato di Sinistra Italiana, Bonelli, non le manda a dire e attacca duramente la maggioranza di governo.

