Dl elezioni | Parrini ' da destra pugno in faccia a 5 mln fuorisede'
Il deputato Parrini attacca il decreto sulle elezioni, definendolo una decisione grave che colpisce cinque milioni di italiani all’estero. Secondo lui, il provvedimento impedisce a moltissimi di loro di votare al referendum costituzionale, anche se avevano già potuto farlo per le europee 2024 e il referendum sul lavoro del 2025. Parrini denuncia un colpo duro ai diritti di chi vive lontano dall’Italia per studio, lavoro o salute.
Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Questo decreto fa una scelta infelice, molto grave, che dà un pugno in faccia a 5 mln di cittadini italiani che per ragioni di studio, lavoro e salute sono lontani dalla loro residenza e che non potranno esercitare il loro diritto di voto in occasione del referendum costituzionale, come invece è accaduto per le europee 2024 e per il referendum sul lavoro 2025”. Lo ha detto il senatore del Pd, Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali. “E' una scelta grave – ha proseguito Parrini - anche per le spiegazioni che la maggioranza ha fornito durante il dibattito in commissione e in Aula. 🔗 Leggi su Iltempo.it
