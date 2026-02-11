**Dl elezioni | ok Senato con 87 sì**

Questa mattina il Senato ha approvato definitivamente il decreto elezioni con 87 voti favorevoli. Tra i presenti, 58 senatori hanno detto no e uno si è astenuto. L’ok arriva dopo settimane di discussioni e dibattiti, e ora il testo passa alla fase finale prima delle consultazioni del 2026.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Con 87 voti favorevoli, 58 contrari e un'astensione, l'aula del Senato ha approvato in via definitiva il dl Elezioni 'recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026'.

