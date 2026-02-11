divulghiamo la cultura pop giapponese

Questa settimana, i fan di Conan il ragazzo del futuro festeggiano un anniversario speciale. Sono passati 45 anni dalla prima messa in onda in Italia, e ora il personaggio torna a conquistare il pubblico al cinema. Dopo decenni di successo, il cartone torna nelle sale, portando sul grande schermo le avventure di Conan e il suo mondo futuristico. Gli appassionati non vedono l’ora di rivederlo in azione e di rivivere le emozioni di un’epoca che ancora oggi lascia il segno.

‘Conan il ragazzo del futuro’ compie 45 anni dalla prima messa in onda TV italiana, e ora lo celebra sul grande schermo. Nata come una serie tv, approda in sala con ‘Animagine’, la collana nata dalla collaborazione tra Adler Entertainment e la casa di distribuzione bolognese Dynit, che dal 1995 è specializzata in Anime e Manga (i fumetti e cartoni animati giapponesi, ndr.), con sede a Cadriano. Ed è dunque anche grazie a questa realtà locale se oggi (Circuito Cinema, The Space e altre sale) il pubblico ha l’occasione di riscoprire quanto il talento di Hayao Miyazaki - maestro dell’animazione e fondatore dello Studio Ghibli - fosse già pienamente apprezzabile prima della nascita del celebre studio d’animazione, in cui avrebbe realizzato i suoi capolavori, da ‘Porco Rosso’ a ‘La città incantata’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

