Ali Asgari utilizza l’ironia e il grottesco per mettere sotto pressione il regime. La sua ultima commedia, Divine Comedy, racconta di un regista che sfida il sistema con il cinema, senza paura di denunciare le ingiustizie. La pellicola, forte e provocatoria, mette in luce il coraggio di chi si oppone con l’arte e la satira.

La nostra recensione di Divine Comedy, una commedia pungente di Ali Asgari su un coraggioso regista capace di sfidare un regime attraverso il potere del cinema. Divine Comedy, presentato in concorso nella sezione Orizzonti a Venezia 82, racconta la storia di Bahram, un regista iraniano a cui la censura impedisce di proiettare il suo film. Insieme alla fidanzata e produttrice Sadaf attraversa la città in moto alla ricerca di un cinema disposto a sfidare il regime. Il loro viaggio assume toni grotteschi e ironici, popolato da personaggi surreali che rappresentano un sistema oppressivo. Attraverso una commedia pungente ma leggera, lo stile statico e l’umorismo corrosivo, il film critica la censura e afferma l’arte come forma di resistenza e libertà. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Divine Comedy, recensione: Ali Asgari denuncia il potere attraverso l’ironia ed il grottesco

