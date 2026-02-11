Divieti e senso unico alternato in via Falcone e Borsellino per il rifacimento dell' asfalto

Lavori in corso in via Falcone e Borsellino a Pescara. Per alcuni giorni, le auto non potranno parcheggiare lungo la strada e ci saranno divieti di sosta. La carreggiata sarà percorribile a senso alternato, perché stanno rifacendo l’asfalto. I residenti devono fare attenzione agli aggiornamenti e pianificare diversamente gli spostamenti.

Divieti e senso unico alternato per alcuni giorni in via Falcone e Borsellino a Pescara per il rifacimento della pavimentazione stradale. Fino al 25 febbraio, allo scopo di permettere l'esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

