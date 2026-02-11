Disunited Nations evento speciale in 120 sale con il docufilm sulla crisi dell’Onu a Milano dibattito con Albanese e Cecilia Strada

Questa sera a Milano, il film “Disunited Nations” verrà mostrato in 120 sale. Il documentario, che racconta la crisi di Gaza dal punto di vista di Francesca Albanese, affronta anche le difficoltà che il suo lavoro diplomatico ha incontrato, tra attacchi politici e mediatici. Dopo la proiezione, si terrà un dibattito con Albanese e Cecilia Strada.

