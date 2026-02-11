Dissesto la Regione stanzia 62 milioni per la prevenzione del rischio idrogeolico
La Regione Siciliana mette sul tavolo 62 milioni di euro per intervenire sui punti più a rischio. Sono fondi destinati a progetti già scelti, che ora possono partire per ridurre il pericolo di alluvioni e frane. Le risorse arriveranno presto per mettere in sicurezza zone vulnerabili e prevenire danni maggiori in futuro.
La Regione Siciliana destina 62 milioni di euro a progetti di mitigazione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera, finanziando interventi precedentemente selezionati ma rimasti in attesa di copertura economica. La decisione, approvata dalla giunta regionale, mira a rafforzare la sicurezza del territorio e a proteggere i cittadini, recuperando risorse derivanti da economie riprogrammabili del Piano di Sviluppo e Coesione (Psc). Il presidente Renato Schifani ha sottolineato l’importanza di questa misura per la tutela del territorio. Una significativa iniezione di fondi per la Sicilia, una regione storicamente vulnerabile a eventi climatici estremi e fenomeni di dissesto idrogeologico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Dissesto, da giunta Schifani 62 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologico
La giunta Schifani mette a disposizione quasi 62 milioni di euro per la prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia.
Dissesto, governo Schifani stanzia 62 milioni: "Risorse importanti per la tutela del territorio"
Il governo di Schifani ha approvato oggi in giunta uno stanziamento di 62 milioni di euro.
