Dissesto la Regione stanzia 62 milioni per la prevenzione del rischio idrogeolico

La Regione Siciliana mette sul tavolo 62 milioni di euro per intervenire sui punti più a rischio. Sono fondi destinati a progetti già scelti, che ora possono partire per ridurre il pericolo di alluvioni e frane. Le risorse arriveranno presto per mettere in sicurezza zone vulnerabili e prevenire danni maggiori in futuro.

La Regione Siciliana destina 62 milioni di euro a progetti di mitigazione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera, finanziando interventi precedentemente selezionati ma rimasti in attesa di copertura economica. La decisione, approvata dalla giunta regionale, mira a rafforzare la sicurezza del territorio e a proteggere i cittadini, recuperando risorse derivanti da economie riprogrammabili del Piano di Sviluppo e Coesione (Psc). Il presidente Renato Schifani ha sottolineato l’importanza di questa misura per la tutela del territorio. Una significativa iniezione di fondi per la Sicilia, una regione storicamente vulnerabile a eventi climatici estremi e fenomeni di dissesto idrogeologico.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

