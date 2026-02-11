Disabile senza ticket cacciato dal bus Ma i maranza possono viaggiare gratis

Un ragazzo disabile di 15 anni si è visto negare il posto sull’autobus perché senza ticket. I controlli sono stati duri e il giovane è stato fatto scendere, mentre altri giovani, considerati “maranza”, viaggiano senza pagare. La scena si ripete spesso, e ora si pensa di intervenire con un decreto Sicurezza anche per tutelare i più piccoli.

Nel Vicentino lasciato a piedi uno studente di 15 anni che non trovava l'abbonamento. Prima o poi toccherà fare un decreto Sicurezza anche per proteggere i ragazzini dai guidatori dell'autobus. Per carità, nessuno ha ancora picchiato nessuno, ma a dieci giorni dall'incredibile vicenda dell'undicenne fatto scendere e costretto a camminare per sei chilometri nella neve, arriva un nuovo saggio di inutile rigore austroungarico. A Vicenza, un ragazzo disabile di 15 anni è stato lasciato per strada perché temeva di non avere il biglietto con sé. In realtà, era addirittura abbonato. «Le regole si applicano, ma senza umiliare e senza abbandonare: mai lasciare solo un disabile», ha commentato il governatore Veneto Luca Zaia.

