Directive 8020 | Supermassive porta l’horror nello spazio profondo da Maggio 2026

Da maggio 2026, i fan dell’horror nello spazio avranno un nuovo motivo di paura. Supermassive Games annuncia il suo ultimo progetto, Directive 8020, che porterà il genere in un contesto ancora più inquietante e oscuro. La casa di sviluppo promette un’esperienza intensa, con nuove storie e personaggi, in un ambiente spaziale che mette i giocatori di fronte a scelte dure e situazioni estreme. È il primo grande passo per rinnovare l’universo di The Dark Pictures Anthology.

Il nuovo progetto di Supermassive Games, intitolato Directive 8020, segna un punto di svolta per The Dark Pictures Anthology. Il titolo arriverà il 12 maggio su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam, con preordini già disponibili su console e upgrade gratuito alla versione Digital Deluxe. Questa volta l'orrore abbandona case infestate e villaggi maledetti per spingersi nello spazio profondo, dove l'isolamento e la paranoia diventano armi letali. Dalla fine della Terra a un incubo interstellare. La premessa è brutale: la Terra non è più salvabile. L'umanità tenta un'ultima fuga verso Tau Ceti f, pianeta distante dodici anni luce e considerato compatibile con la vita.

