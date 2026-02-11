La Dinamo Sassari si prepara a riabbracciare Rashawn Thomas, dopo l’infortunio che lo ha fermato nelle ultime settimane. I tempi di recupero del giocatore sono ancora da definire, ma l’obiettivo è rivederlo in campo quanto prima. La squadra, intanto, continua a lavorare con intensità, cercando di mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime partite decisive. La vittoria ottenuta in FIBA Europe Cup dà morale, ma l’attenzione resta alta sul ritorno di Thomas.

La Dinamo Sassari continua a mantenere alta la tensione positiva in un periodo decisivo della stagione, chiudendo la sfida della FIBA Europe Cup con una vittoria significativa contro Saragozza. In campo è emersa una prestazione collettiva solida, ma è arrivata una notizia dolente legata a Rashawn Thomas, figura chiave della squadra, colpito da un infortunio che potrebbe incidere sui piani imminenti. La contesa ha visto i sassaresi prevalere in una partita combattuta, caratterizzata da intensità difensiva e fluidità in attacco. Rashawn Thomas ha brillato, chiudendo come MVP con 14 punti e 6 rimbalzi, contribuendo in modo determinante alle rotazioni offensive e difensive del quintetto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dinamo Sassari: i tempi di recupero di Rashawn Thomas dopo l'infortunio

Approfondimenti su Dinamo Sassari

Dopo l'infortunio subito, Dumfries si prepara al suo percorso di recupero post-operatorio.

Kevarrius Hayes dovrà stare fuori per qualche tempo dopo l’infortunio, lasciando Monaco senza uno dei suoi lunghi di riferimento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Dinamo Sassari

Argomenti discussi: La Dinamo lotta, ma passa Peristeri; E’ il tempo di Mirza Alibegovic. Udine batte la Dinamo Sassari e sogna; Il Banco di Sardegna Sassari chiude la sua avventura in FIBA Europe Cup con la vittoria in volata sul campo del Casademont Zaragoza (68-69); Dinamo Sassari ko a Udine: finisce 92-79 - L'Unione Sarda.it.

Dinamo Sassari, ritrovato il sorriso: Cremona ko 104-86La Dinamo Sassari torna al successo in campionato e lo fa con autorità. Dopo tre sconfitte consecutive, la formazione biancoblù ha superato ieri Vanoli Cremona 104-86 al PalaSerradimigni, offrendo una ... cagliaripad.it

Video Sassari Trieste (85-80)/ Sintesi e highlights: vittoria della Dinamo! (Lega basket A, 6 dicembre 2025)Al Palasport Roberta Serradimigni la Dinamo Sassari ha la meglio per 85 a 80 nei confronti della Pallacanestro Trieste. Nel primo tempo i biancoblu partono alla grande dimostrando grande precisione in ... ilsussidiario.net

Al Pabellon Principe Felipe la Dinamo Sassari esce vittoriosa contro gli spagnoli (privi di Marco Spissu) del Casademont Zaragoza per 68-69. - facebook.com facebook

Dinamo Sassari ko a Udine: finisce 72-69 x.com