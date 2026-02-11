Dimissioni di Nasti l’opposizione di Latina | Maggioranza al capolinea Celentano faccia un passo indietro

Da cdn.ilfaroonline.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Latina si sono fatte sentire le voci dell’opposizione, che ha commentato le dimissioni dell’assessora al Bilancio come un segnale di fallimento dell’attuale amministrazione. I politici di minoranza parlano di un “capolinea” per la maggioranza e chiedono a Celentano di fare un passo indietro. La situazione politica si fa sempre più tesa, con la città che osserva attentamente gli sviluppi.

Latina, 11 febbraio 2026 – “Le dimissioni dell’assessora al Bilancio ( leggi qui ) rappresentano un passaggio politico gravissimo che certifica la crisi profonda dell’amministrazione Celentano “. Così Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, e Per Latina 2032 dopo il passo indietro dell’assessora Ada Nasti. Latina, si dimette l’assessora Ada Nasti: “Motivi personali e professionali” “Non siamo di fronte a una scelta dettata da motivi personali e professionali, come si legge nel comunicato diffuso ieri dalla sindaca. Siamo di fronte all’ennesima frattura interna a una maggioranza che da mesi mostra crepe evidenti, ormai diventate insanabili”, dichiarano le forze di opposizione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

Approfondimenti su Latina Crisi

San Gemini, “Dopo il passaggio in minoranza di Montagnoli e Giacomelli, la maggioranza prenda atto e chieda un passo indietro al Sindaco”

Askatasuna, al via i lavori per diventare 'bene comune'. Marrone: "Lo Russo faccia un passo indietro"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Latina Crisi

Argomenti discussi: Ada Nasti sbatte la porta e se ne va: si dimette l'assessora al Bilancio; Latina, l’addio di Ada Nasti: rigore, frizioni e un vuoto nel cuore della giunta; Terremoto in Comune, si è dimessa l'assessora Nasti. La sindaca: Voleva tornare a Terracina; Si dimette l’assessore al Bilancio di Latina Nasti, le parole del sindaco Celentano.

dimissioni di nasti lGiunta Celentano, si dimette l'assessore al Bilancio Ada NastiLe dimissioni dopo le critiche al Bilancio da parte di Muzio e Addonizio. Celentano: Rammaricata, grazie a Nasti per il lavoro svolto ... latinaoggi.eu

dimissioni di nasti lLatina, si dimette l’assessore Ada Nasti: Motivi personali e professionaliIl sindaco Celentano: Grazie per il lavoro svolto, la nomina del successore nei prossimi giorni. ilfaroonline.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.