Dimissioni di Nasti l’opposizione di Latina | Maggioranza al capolinea Celentano faccia un passo indietro

Questa mattina a Latina si sono fatte sentire le voci dell’opposizione, che ha commentato le dimissioni dell’assessora al Bilancio come un segnale di fallimento dell’attuale amministrazione. I politici di minoranza parlano di un “capolinea” per la maggioranza e chiedono a Celentano di fare un passo indietro. La situazione politica si fa sempre più tesa, con la città che osserva attentamente gli sviluppi.

Latina, 11 febbraio 2026 – “Le dimissioni dell’assessora al Bilancio ( leggi qui ) rappresentano un passaggio politico gravissimo che certifica la crisi profonda dell’amministrazione Celentano “. Così Latina Bene Comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, e Per Latina 2032 dopo il passo indietro dell’assessora Ada Nasti. Latina, si dimette l’assessora Ada Nasti: “Motivi personali e professionali” “Non siamo di fronte a una scelta dettata da motivi personali e professionali, come si legge nel comunicato diffuso ieri dalla sindaca. Siamo di fronte all’ennesima frattura interna a una maggioranza che da mesi mostra crepe evidenti, ormai diventate insanabili”, dichiarano le forze di opposizione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Latina Crisi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Latina Crisi

Argomenti discussi: Ada Nasti sbatte la porta e se ne va: si dimette l'assessora al Bilancio; Latina, l’addio di Ada Nasti: rigore, frizioni e un vuoto nel cuore della giunta; Terremoto in Comune, si è dimessa l'assessora Nasti. La sindaca: Voleva tornare a Terracina; Si dimette l’assessore al Bilancio di Latina Nasti, le parole del sindaco Celentano.

Giunta Celentano, si dimette l'assessore al Bilancio Ada NastiLe dimissioni dopo le critiche al Bilancio da parte di Muzio e Addonizio. Celentano: Rammaricata, grazie a Nasti per il lavoro svolto ... latinaoggi.eu

Latina, si dimette l’assessore Ada Nasti: Motivi personali e professionaliIl sindaco Celentano: Grazie per il lavoro svolto, la nomina del successore nei prossimi giorni. ilfaroonline.it

LATINA – Dopo le critiche di Muzio e Addonizio, Ada Nasti si dimette da Assessore al Bilancio. Il sindaco Celentano: «Motivazioni personali dietro l’addio». Arrivano forse inaspettate le dimissioni della titolare dell’assessorato al Bilancio. #AdaNasti #Annalisa - facebook.com facebook