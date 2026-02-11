Dimensionamento rete scolastica richiesta urgente per tavolo istituzionale integrato

Questa mattina le scuole di Sant’Angelo a Sasso e G. hanno chiesto con urgenza un incontro istituzionale. Le organizzazioni sindacali e i docenti vogliono discutere del dimensionamento della rete scolastica, ritenendo sia necessario intervenire al più presto. La richiesta è stata presentata alla prefettura, che dovrà convocare un tavolo di confronto per trovare una soluzione. La situazione resta tesa, e si attende una risposta nel giro di pochi giorni.

Tempo di lettura: 2 minuti In relazione all’oggetto e in riferimento alla richiesta di intervento urgente e mediazione prefettizia inoltrata dalle Organizzazioni sindacali e dai docenti deIl’lC “Sant’Angelo a Sasso” e dell’IC “G. Moscati” di Benevento al Sig. Prefetto di Benevento in data 01 Febbraio 2026 e rimasta sinora senza esito, si ribadisce la necessità di convocazione di un Tavolo istituzionale al fine di valutare soluzioni che assicurino la salvaguardia, la stabilità e la sostenibilità dell’assetto della rete scolastica della città di Benevento, alla Iuce della delibera GR Campania n. 6 del 260126 pubblicata sul BURC n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dimensionamento rete scolastica, richiesta urgente per tavolo istituzionale integrato Approfondimenti su Dimensionamento Rete Scolastica Torti arbitrali, la Lazio invia una lettera alla Lega Calcio: la richiesta di un tavolo istituzionale La Lazio ha inviato una lettera alla Lega Calcio richiedendo l’istituzione di un tavolo di confronto sui recenti episodi di presunti torti arbitrali. Piani di dimensionamento rete scolastica: legittimo anticipare il termine al 31 ottobre e attribuire al Ministro il potere di differirlo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Dimensionamento Rete Scolastica Argomenti discussi: Dimensionamento rete scolastica: petizione della FLC CGIL a sostegno dell’emendamento che blocca i commissariamenti delle Regioni inadempienti; Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali approvati, come cambiano le scuole [AGGIORNATO Campania]; Informativa dell’assessore regionale all’Istruzione, Barcaioli sul dimensionamento scolastico in Umbria predisposto dal Commissario | Assemblea legislativa; Dimensionamento, la scuola italiana perde 90mila studenti l'anno. Segnali di speranza per il futuro - Notizie Scuola. Informativa dell'assessore Barcaioli sul dimensionamento scolasticoL'assessore regionale all'Istruzione, Fabio Barcaioli, su richiesta della consigliera Letizia Michelini (Pd) ha informato l'Aula sulla situazione del dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2 ... ansa.it Dimensionamento scolastico, sindacati chiedono convocazione urgente di tavolo istituzionale integratoLe principali sigle sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, FGU Gilda Unams, ANIEF e ANP) hanno inviato una richiesta formale di convocazione urgente per un Tavolo ... ntr24.tv #scuola Il dimensionamento della rete scolastica (deciso dalla Finanziaria del 2023 che ha innalzato il parametro minimo da 600 a 900-1.000 alunni per istituto) ha già comportato la soppressione di 700 istituzioni scolastiche con la perdita di circa 1.400 posti t - facebook.com facebook

