Dimensionamento le mamme fondatrici della biblioteca non ci stanno | Lasciateci la nostra scuola
Da Forlì arriva una protesta forte delle mamme fondatrici della biblioteca: “Lasciateci la nostra scuola”. Le mamme non ci stanno e criticano la decisione del governo di riorganizzare le scuole, che ha portato a cambiamenti concreti anche nel loro territorio. Chiedono di mantenere il proprio punto di riferimento, ribadendo l’importanza della loro scuola per la comunità.
Il dimensionamento della rete scolastica deciso sul governo qualche settimana fa ha avuto ricaduta concreta anche nel Forlivese. Infatti, l’Istituto comprensivo 9 Beatrice Portinari di Forlì sarà accorpato all’istituto comprensivo 4 Annalena Tonelli nel nuovo istituto comprensivo 4.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su Dimensionamento Rete
Bagni rotti, scuola chiusa e disagi per i figli: le mamme non ci stanno e occupano un edificio pronto da un anno, ma mai consegnato
Alcune madri di Napoli Est hanno occupato un edificio scolastico, fermo da oltre un anno e mai consegnato, per protestare contro i disagi causati dalla chiusura delle lezioni.
Pellegrino Mastella: “Dimensionamento scolastico, nostra linea è zero tagli: chiederò deroga per le aree interne”
Pellegrino Mastella ha annunciato che la Provincia del Sannio si opporrà a eventuali tagli nel dimensionamento scolastico, richiedendo una deroga per le aree interne.
Ultime notizie su Dimensionamento Rete
Angri. Dimensionamento, mamme in allarme per il plesso Viale Lazio - agro24Angri. Le famiglie chiedono garanzie su continuità didattica e personale nel processo di istituzione del Terzo Istituto Comprensivo. Dimensionamento scolastico e istituti comprensivi. Nota delle famig ... agro24.it
HOLLY E LA SUA FACCIA DA MATTA ADOTTATA In realtà é Holly che ha adottato le sue nuove mamme: quando le abbiamo conosciute abbiamo capito che erano fatte della stessa stoffa (sorry girls!) e abbiamo concluso che era la sua famiglia ideale. Dopo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.