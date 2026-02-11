Dimensionamento le mamme fondatrici della biblioteca non ci stanno | Lasciateci la nostra scuola

Da Forlì arriva una protesta forte delle mamme fondatrici della biblioteca: “Lasciateci la nostra scuola”. Le mamme non ci stanno e criticano la decisione del governo di riorganizzare le scuole, che ha portato a cambiamenti concreti anche nel loro territorio. Chiedono di mantenere il proprio punto di riferimento, ribadendo l’importanza della loro scuola per la comunità.

