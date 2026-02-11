Diciotto giovani atleti vanno in Belgio

Diciotto giovani atleti di Here you can partono per il Belgio. Sono ragazzi di 14 e 15 anni, pronti a vivere la loro prima esperienza internazionale tra sport e cultura. Vanno a Bruxelles, accompagnati dal direttore tecnico Fabio Di Bella e da tre coach della Scuola basket. Partono sabato e torneranno lunedì, con la valigia piena di emozioni e nuove sfide.

Valigie pronte per 18 atleti di 14 e 15 anni di Here you can, che da sabato a lunedì voleranno a Bruxelles accompagnati dal direttore tecnico Fabio Di Bella e da tre coach della Scuola basket per la prima esperienza sportivo-culturale internazionale della loro vita. L’ International Twinning è un progetto che porta alcuni atleti all’estero per disputare partite amichevoli contro coetanei stranieri. Quest’anno si svolge nella zona fiamminga del Belgio. "L’International Twinning – spiega Fabio Di Bella, direttore tecnico di Here you can - Di Bella basket school – riveste una forte rilevanza dal punto di vista socioeducativo per i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diciotto giovani atleti vanno in Belgio Approfondimenti su Here you can I ragazzi monzesi vanno alle Olimpiadi con il ristorante per gli atleti: chi sono gli studenti cuochi Un gruppo di studenti dell’Istituto Olivetti di Monza si prepara a partecipare alle Olimpiadi 2026. In Belgio servizio militare volontario per i giovani dai 18 anni In Belgio, è stato avviato un nuovo programma di servizio militare volontario dedicato ai giovani dai 18 anni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. 10 EASY Steps To Reduce Visceral Fat [EAT THIS] Ultime notizie su Here you can Argomenti discussi: Diciotto giovani atleti vanno in Belgio; Le giovani stelle da seguire ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; Campionati Europeo Cadetti e Giovani 2026 | Tbilisi (Georgia), 20-27 febbraio; Sport invernali: buone notizie dagli atleti valsusini. Ottimi risultati per il San Paolo nella seconda tappa del FIT Junior Program, disputata domenica presso il Chiappetta Sport Village. Diciotto giovani atleti hanno preso parte alla manifestazione, animando una giornata ricca di sport, partecipazione e divertiment - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.