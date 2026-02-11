Diciotto giovani atleti vanno in Belgio

Diciotto giovani atleti di Here you can partono per il Belgio. Sono ragazzi di 14 e 15 anni, pronti a vivere la loro prima esperienza internazionale tra sport e cultura. Vanno a Bruxelles, accompagnati dal direttore tecnico Fabio Di Bella e da tre coach della Scuola basket. Partono sabato e torneranno lunedì, con la valigia piena di emozioni e nuove sfide.

Valigie pronte per 18 atleti di 14 e 15 anni di Here you can, che da sabato a lunedì voleranno a Bruxelles accompagnati dal direttore tecnico Fabio Di Bella e da tre coach della Scuola basket per la prima esperienza sportivo-culturale internazionale della loro vita. L’ International Twinning è un progetto che porta alcuni atleti all’estero per disputare partite amichevoli contro coetanei stranieri. Quest’anno si svolge nella zona fiamminga del Belgio. "L’International Twinning – spiega Fabio Di Bella, direttore tecnico di Here you can - Di Bella basket school – riveste una forte rilevanza dal punto di vista socioeducativo per i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

