Di Vittorio News Festa per la nuova sede del giornale scolastico

Ieri mattina, gli studenti e gli insegnanti della scuola primaria Di Vittorio hanno tagliato il nastro della nuova redazione del giornale scolastico. Dopo sei anni di passione e impegno, il progetto di Elena Caruso si trasforma in uno spazio reale dedicato al giornalismo, il primo di questo tipo in una scuola elementare. La cerimonia ha visto tanti ragazzi felici di vedere finalmente la loro redazione aperta e operativa.

Taglio del nastro ieri mattina per la nuova sede del bimestrale " Di Vittorio News ". Nato sei anni dall' esperienza e dalla grandissima passione per il giornalismo dell'insegnante Elena Caruso, il progetto ha realizzato nella "Di Vittorio" la prima redazione "fisica" in una scuola primaria. A disposizione dei piccoli redattori ora c'è un nuovo spazio in cui, oltre a stampanti, computer, telecamere, sfondi e tanto altro, si potranno realizzare anche podcast e tg curati da interamente da loro. Nutritissimo il parterre "giornalistico" presente all'inaugurazione e che ha affiancato la dirigente del II Circolo Raffaella Reali, Elena Caruso e il sindaco Luca Carizia: il consigliere nazionale dell' Ordine dei Giornalisti Antonello Menconi, la vicepresidente dell'Odg umbro Donatella Binaglia, il direttore del Gruppo Corriere Sergio Casagrande, il responsabile di Ansa Umbria Claudio Sebastiani, il direttore di Umbria Tv Giacomo Marinelli Andreoli.

