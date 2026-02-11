Di fronte alla crisi di Stellantis Meloni non ha nulla da dire

Il governo italiano non ha ancora commentato la crisi di Stellantis, lasciando molti a chiedersi cosa ne sarà delle sorti dell’azienda e dei lavoratori. Giorni fa, le tensioni tra il governo e il gruppo, guidato da John Elkann, erano state evidenti, ma ora, davanti a una situazione così delicata, il silenzio continua. La mancanza di dichiarazioni ufficiali lascia spazio a molte ipotesi e preoccupazioni.

Per un verso è sorprendente, visto che all'inizio i rapporti tra il governo e John Elkann erano burrascosi, per un altro non lo è affatto Il 7 gennaio un rapporto del sindacato dei metalmeccanici della CISL certificò il calo drastico della produzione di auto in Italia da parte dei Stellantis. Furono dati assai commentati e che destarono scalpore, ma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non disse nulla. Venerdì scorso Stellantis ha annunciato una revisione negativa del proprio piano industriale, e ha conseguentemente perso in borsa circa il 25 per cento, con la peggiore prestazione di sempre da quando l’azienda è nata nel 2021. 🔗 Leggi su Ilpost.it

