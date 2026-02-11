Di Cioccio è ProPositiva La sua storia arriva a teatro

Questa sera al Teatro Verdi di Monte San Savino va in scena “ProPositiva 2.0”, uno spettacolo di Elena Di Cioccio. L’attrice porta sul palco un monologo che mescola ironia e sincerità, invitando il pubblico a guardare alle proprie fragilità sotto una luce diversa. Di Cioccio, con il suo modo diretto di raccontare, vuole farci sorridere e riflettere allo stesso tempo.

Stasera alle 21:15, il Teatro Verdi di Monte San Savino ospita l’evento speciale “ ProPositiva 2.0 ”, di e con Elena Di Cioccio, un monologo brillante, ironico e spiazzante che si presenta come un invito al pubblico a ribaltare il punto di vista sulle fragilità, trasformandole in occasioni di consapevolezza e sorriso. L’evento è promosso dal Comune di Monte San Savino, in collaborazione con Officine della Cultura e Associazione Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo, nell’ambito della Rete Ready – Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere, con l’obiettivo di diffondere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze attraverso linguaggi accessibili e partecipati come quello dello spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

