Delpini visita l' ospedale Sacco | Segni vivi di comunità e umanità

L’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, ha visitato l’ospedale Sacco in occasione della Giornata mondiale del malato. Ha incontrato pazienti, medici e operatori sanitari, parlando con loro e stringendo le mani. La visita ha mostrato la vicinanza della Chiesa a chi soffre e lavora in ospedale.

In occasione della Giornata mondiale del malato l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha fatto visita all'ospedale Sacco incontrando pazienti, operatori sanitari e personale amministrativo. Delpini è arrivato in ospedale intorno alle 10 ed è stato accolto nelle aule. Mercoledì 11 febbraio monsignor Delpini si recherà al nosocomio per incontrare il personale e visitare alcuni reparti. Il cappellano don Mauro Carnelli: «Qui una realtà molto viva e "trafficata"»

