Delitto Zoefamiglia Manna lascia paese

12.20 Ha lasciato Montegrosso d'Asti la famiglia di Alex Manna, reo confesso dell' uccisione di Zoe Trinchero picchiata, strangolata e poi buttata in un canale a Nizza Monferrato. Residenti da anni poco fuori dal paese, i Manna - marito, moglie e gli altri tre figli- avrebbero ricevuto minacce telefoniche e sarebbero ora in un luogo segreto. Secondo l'autopsia, Zoe è morta per i traumi riportati quando Manna l'ha buttata nel canale temendo di essere visto Intanto,convalidato arresto del 20enne.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Alex Manna, il giovane di 20 anni accusato dell’omicidio di Zoe Trinchero, si è presentato questa mattina davanti al giudice, ma ha deciso di non rispondere alle domande.

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Omicidio Zoe: pesantemente minacciata, la famiglia del ragazzo che l'ha uccisa ha lasciato la casa per un luogo più sicuro; Zoe Trinchero, per assassino omicidio aggravato da futili motivi e non femminicidio; Così è stata uccisa Zoe Trinchero: la lite con Alex Manna dopo un rifiuto, i pugni e il volo dalla balaustra; Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, chi è Naudy Carbone accusato ingiustamente da Alex Manna.

Minacce al telefono a casa di Alex Manna: la famiglia dell’assassino di Zoe Trinchero lascia MontegrossoDopo le pesanti minacce e il clima intimidatorio che si è creato a seguito del femminicidio, la famiglia ha deciso di trasferirsi in un luogo segreto ... open.online

Zoe Trinchero, Roberta Bruzzone accusa Alex Manna di omicidio volontario perché la butta di sottoCaso Zoe Trinchero, l’analisi di Roberta Bruzzone a La vita in diretta: ipotesi di omicidio volontario e femminicidio di Alex Manna ... virgilio.it

Confermati i dettagli della morte di Zoe Trinchero: respirava ancora quando è stata gettata nel canale #zoetrinchero #delitto #lutto - facebook.com facebook

Omicidio Zoe, le consigliere Ferlisi e Briccarello: "Il ddl sugli stupri è un passo indietro, solo il sì è sì" x.com