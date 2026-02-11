Deleghe in giunta | Rapinese si prende Commercio Turismo e Partecipate

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha deciso di cambiare le carte in tavola. Ha firmato un decreto che gli dà direttamente la gestione di alcune deleghe, come Commercio, Turismo e Partecipate. Con questa mossa, si prende in mano più responsabilità e riorganizza i ruoli in giunta. Ora, sarà lui a decidere in prima persona su questi settori.

Il sindaco ridisegna le "macro deleghe": a Cappelletti protezione civile e ambiente, a Doria risorse economiche e finanziarie, a Colombo la cultura Il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha firmato un decreto con cui riorganizza le deleghe assessorili, avocando a sé alcune materie che fino a ieri erano in capo a singoli componenti della giunta: il Commercio, le Partecipate e il Turismo. Il provvedimento parla di una razionalizzazione dell'assetto, con l'obiettivo di assegnare "macro deleghe" su "macro materie" per rendere più funzionale l'attività della giunta. Nel decreto viene inoltre chiarito che "ogni materia non conferita con delega ai singoli assessori rimane in capo al sindaco".

