del genio chiede una presa di posizione su arbitri

Il vicepresidente del Napoli, Caludio Del Genio, torna a chiedere chiarezza sulla gestione degli arbitri. Durante le ultime settimane, i tifosi e i dirigenti hanno espresso più volte dubbi e critiche sulle decisioni prese in campo. Ora, Del Genio invita le autorità sportive a fare chiarezza e a prendere una posizione netta. La questione resta aperta e alimenta le discussioni tra i supporter partenopei.

Il dibattito arbitrale continua ad agitare l’ambiente Napoli e ad alimentare richieste di una presa di posizione più netta da parte del club. A intervenire con toni diretti è stato Paolo Del Genio, che ai microfoni di Canale 8 ha sollecitato una risposta pubblica da parte della società dopo le recenti polemiche. “Unica possibilità che la voce del Napoli diventi forte, è che parlino De Laurentiis e Conte. Devono convocare delle belle conferenze stampa, che al Napoli fa venire l’orticaria, ma servono per il bene del Napoli! Non per noi giornalisti, ma è fondamentale convocare delle conferenze. Gasperini si è venuto a fare i cavoli nostri parlando del rigore di Genoa-Napoli, Conte dovrebbe fare lo stesso ma invece non parleranno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

