Del Genio chiede una presa di posizione su arbitri
Il vicepresidente del Napoli, Caludio Del Genio, torna a chiedere chiarezza sulla gestione degli arbitri. Durante le ultime settimane, i tifosi e i dirigenti hanno espresso più volte dubbi e critiche sulle decisioni prese in campo. Ora, Del Genio invita le autorità sportive a fare chiarezza e a prendere una posizione netta. La questione resta aperta e alimenta le discussioni tra i supporter partenopei.
Il dibattito arbitrale continua ad agitare l’ambiente Napoli e ad alimentare richieste di una presa di posizione più netta da parte del club. A intervenire con toni diretti è stato Paolo Del Genio, che ai microfoni di Canale 8 ha sollecitato una risposta pubblica da parte della società dopo le recenti polemiche. “Unica possibilità che la voce del Napoli diventi forte, è che parlino De Laurentiis e Conte. Devono convocare delle belle conferenze stampa, che al Napoli fa venire l’orticaria, ma servono per il bene del Napoli! Non per noi giornalisti, ma è fondamentale convocare delle conferenze. Gasperini si è venuto a fare i cavoli nostri parlando del rigore di Genoa-Napoli, Conte dovrebbe fare lo stesso ma invece non parleranno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Del Genio Arbitri
Groenlandia: Gori, 'finalmente una presa di posizione, Ue balbetta ma Europa c'è'
La Groenlandia torna al centro dell’attenzione internazionale con una dichiarazione chiara sulla sua integrità territoriale.
Lavenia: “La lista degli stupri è un atto intimidatorio, serve una presa di posizione adulta e ferma”
Ultime notizie su Del Genio Arbitri
Argomenti discussi: Il genio dell’ultimo desiderio; Niscemi, una frana con molte cause: dalla mancata prevenzione all’impianto fognario; Consenso e volontà, genio e follia, il ruolo di La Russa, giovani dopo la catastrofe, la prima pattinatrice olimpica, la Playlist, il mago del Cremlino; Ciclone Harry, al via le ispezioni nell’area sud per verificare i danni.
Del Genio chiede una presa di posizione su arbitriForzAzzurri.net - Del Genio chiede una presa di posizione su arbitri Il dibattito arbitrale continua ad agitare l’ambiente Napoli e ad alimentare richieste di una presa di ... forzazzurri.net
Del Genio: Alisson ha una storia particolare, devo capire perché ha giocato pocoAlisson de Almeida Santos è pronto per infiammare il pubblico del Maradona e non solo: il nuovo calciatore del Napoli sarà chiamato a dare una grossa mano sulla corsia mancina dopo l'addio di Noa Lang ... msn.com
Del Genio durissimo in diretta: “Buongiorno in campo è follia” La diretta di Canale 8 diventa il palcoscenico di un intervento senza filtri. Paolo Del Genio chiede il cambio di Alessandro Buongiorno e mette nel mirino le scelte difensive di Antonio Conte. “Metter - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.