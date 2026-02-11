Dedico la medaglia ad Angela Romei Avrei voluto condividere questa esperienza con lei | la polemica di Stefania Constantini

Stefania Constantini si fa sentire dopo aver conquistato la medaglia, dedicandola a Angela Romei. La campionessa italiana avrebbe voluto condividere quel momento con la sua amica e compagna di squadra, che invece ha seguito tutto da lontano, sugli spalti, facendo la telecronaca. La scelta ha suscitato qualche polemica, ma lei insiste: “Avrei voluto condividerla con lei”.

"La mia dedica dopo la medaglia? Sugli spalti a fare la telecronaca e quindi a seguirmi veramente da vicino c'è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei, con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica la prossima settimana". È il primo pensiero di Stefania Constantini in zona mista, dopo il bronzo vinto nel curling in coppia con Amos Mosaner, con cui aveva già vinto anche l'oro a Pechino 2022. Angela Romei è l'atleta esclusa dalla squadra di curling a pochi giorni dalle Olimpiadi per far posto a Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico della Nazionale Marco Mariani.

