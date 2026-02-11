Decreto Ucraina Ziello Futuro Nazionale | Voteremo la fiducia ma restiamo contrari nel merito – Il video

Il governo si prepara a votare la fiducia sul decreto Ucraina, anche se molti parlamentari esprimono riserve sul merito. Tra i commenti, il deputato di Futuro Nazionale Ziello assicura che daranno il loro sì, ma resta contrarissimo alle decisioni prese, in particolare su immigrazione e sicurezza. La discussione è accesa e le posizioni sembrano distanti, anche se la maggioranza conferma il sostegno al provvedimento.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Sappiamo da che parte stare. Non con la sinistra che difende chi attacca i poliziotti o che vorrebbe riempire l'Italia di migliaia di immigrati. Voteremo la fiducia, anche se restiamo contrari nel merito" così il deputato Ziello di Futuro Nazionale. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggio Crosetto chiede la fiducia sull’Ucraina e attacca Vannacci: «Non ho simpatia per chi sputa nel piatto in cui ha mangiato» Lite tra Calenda e Vannacci.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Decreto Ucraina Decreto Ucraina, Sasso (Futuro Nazionale): "Prima volta che si pone fiducia, valuteremo se votarla" – Il video Questa mattina il governo ha posto la fiducia sul decreto che riguarda l’invio di soldi e armi all’Ucraina. Decreto Ucraina, Sasso (Futuro Nazionale): "Prima volta che si pone fiducia, valuteremo se votarla" In Aula, Sasso di Futuro Nazionale ha commentato la manovra che riguarda l’invio di soldi e armi a Zelensky. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Decreto Ucraina Argomenti discussi: Decreto Ucraina: l'ex leghista Ziello accusa Salvini alla Camera, opposizioni all'attacco sulla fiducia; Dl Ucraina, governo pone la fiducia. Sfida di Vannacci alla Lega; Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; La truppa di Vannacci in Parlamento: i leghisti Ziello e Sasso aderiscono a Futuro nazionale. Decreto Ucraina, Ziello (Futuro Nazionale): Voteremo la fiducia ma restiamo contrari nel merito(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 Sappiamo da che parte stare. Non con la sinistra che difende chi attacca i poliziotti o che vorrebbe riempire l'Italia di migliaia di immigrati. Voteremo la fid ... quotidiano.net Armi all'Ucraina, via libera alla Camera con 207 sì. Vannacciani votano sì alla fiducia e no al decreto. Il generale: «Sappiamo dove stare»Il governo pone la fiducia sul decreto Ucraina, una mossa attesa ma non per questo meno dirompente nell'Aula della Camera. La decisione si ricollega direttamente alla scissione dei ... ilgazzettino.it Decreto Ucraina, volano gli stracci nel centrodestra. Crosetto pone la fiducia. E Vannacci accusa: “L’ha chiesta la Lega” - facebook.com facebook Il decreto Ucraina e il blocco navale. Lavoro povero e sfruttamento: inchiesta sui riders. Ne parliamo con @stefanomaullu @marcogrimaldi_ @mariacuffaro @Paolo9961 @roberto_arditti @Giul_Granato #BachisioLedda #MonicaGiandotti @fdragoni #ReStart x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.