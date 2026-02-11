Decreto Ucraina Zanella Avs | Avete messo fiducia per nascondere terremoto in maggioranza – Il video

La maggioranza si spacca ancora sul decreto che riguarda le forniture militari all’Ucraina. Zanella di Avs accusa i partiti di aver nascosto il vero terremoto politico dietro un voto di fiducia. La questione, infatti, riguarda un documento secretato, che nessuno conosce nel dettaglio, e che riguarda le armi e i mezzi inviati a Kiev. Intanto, si fa sempre più chiaro che dietro le decisioni ci siano tensioni e scontri interni alle forze di governo.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Essendo, ovviamente, anche questa volta, a differenza di altri Paesi, l'elenco secretato in quanto documento classificato, non conosciamo la reale entità e la tipologia dei mezzi materiali e equipaggiamenti militari ceduti all'Ucraina. Paradossalmente, in virtù dell'ammendamento della Rega in Commissione estria, è stata fatta un'operazione prettamente nominalistica, togliendo dal titolo del decreto e dalla rubrica dell'articolo 1 la parola 'militari'. Ma cosa questo abbia comportato in termini concreti di forniture militari e non militari non ci è noto. Non siamo nel Copasir.🔗 Leggi su Open.online

Crosetto ha portato la questione di fiducia al Parlamento sul decreto che autorizza gli aiuti all’Ucraina, compresi quelli militari.

