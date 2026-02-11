Decreto Ucraina Zanella Avs | Avete messo fiducia per nascondere terremoto in maggioranza – Il video
La maggioranza si spacca ancora sul decreto che riguarda le forniture militari all’Ucraina. Zanella di Avs accusa i partiti di aver nascosto il vero terremoto politico dietro un voto di fiducia. La questione, infatti, riguarda un documento secretato, che nessuno conosce nel dettaglio, e che riguarda le armi e i mezzi inviati a Kiev. Intanto, si fa sempre più chiaro che dietro le decisioni ci siano tensioni e scontri interni alle forze di governo.
(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Essendo, ovviamente, anche questa volta, a differenza di altri Paesi, l'elenco secretato in quanto documento classificato, non conosciamo la reale entità e la tipologia dei mezzi materiali e equipaggiamenti militari ceduti all'Ucraina. Paradossalmente, in virtù dell'ammendamento della Rega in Commissione estria, è stata fatta un'operazione prettamente nominalistica, togliendo dal titolo del decreto e dalla rubrica dell'articolo 1 la parola 'militari'. Ma cosa questo abbia comportato in termini concreti di forniture militari e non militari non ci è noto. Non siamo nel Copasir.🔗 Leggi su Open.online
Approfondimenti su Decreto Ucraina
Decreto Ucraina, Magi (+Europa): "Fiducia apposta solo per nascondere discussioni nella maggioranza" – Il video
Crosetto ai tre deputati di Vannacci: “Fiducia su decreto Ucraina per evidenziare crisi”. Donzelli: “Se votano sì sono in maggioranza”
Crosetto ha portato la questione di fiducia al Parlamento sul decreto che autorizza gli aiuti all’Ucraina, compresi quelli militari.
Decreto Ucraina, Zanella (Avs): Avete messo fiducia per nascondere terremoto in maggioranza
Ultime notizie su Decreto Ucraina
Argomenti discussi: Vannacci, M5s e Avs: asse alla Camera contro le armi all’Ucraina; La conferenza dei capigruppo dopo la fiducia sul Decreto Ucraina (10.02.2026); Sfida dei vannacciani sul decreto Ucraina; Scontri Torino, l'affondo di Piantedosi: Nell’assalto dinamiche terroristiche.
Decreto Ucraina, Zanella (Avs): Avete messo fiducia per nascondere terremoto in maggioranza(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 Essendo, ovviamente, anche questa volta, a differenza di altri Paesi, l'elenco secretato in quanto documento classificato, non conosciamo la reale entità e la t ... quotidiano.net
Decreto Ucraina, oggi la fiducia. Vannacciani contro SalviniI vannacciani prendono tempo: Vedremo il da farsi, dicono, Futuro Nazionale è un interlocutore naturale del centrodestra. Di conseguenza si aprono due strade: il non voto o il via libera, a cui ... repubblica.it
Crosetto ”risponde” a Vannacci e pone la fiducia sul decreto Ucraina - facebook.com facebook
Decreto Ucraina, oggi voto su fiducia alla Camera: Vannacci e futuristi sfidano Salvini x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.