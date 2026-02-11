Decreto Ucraina Silvestri M5s | Futuro Nazionale? Insensato uscire dalla Lega e votare fiducia

Silvestri del M5s attacca il governo, parlando di un passo insensato da parte di chi ha deciso di uscire dalla Lega e di votare a favore del decreto Ucraina.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Non capisco il senso di far nascere un partito perché questo Governo ha tradito tutti i valori di destra e poi votare al primo provvedimento la fiducia al Governo di destra. Possono tranquillamente rientrare nella Lega perché votare la fiducia a questo Governo lo fa la Lega e quindi non capisco il senso del partito di Vannacci. Credo che sia un'ulteriore presa in giro verso gli elettori. Noi ci stiamo occupando di salario, di sanità, lasciamo queste cose a loro e se la vedessero loro" così il deputato del M5s Silvestri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

