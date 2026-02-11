Silvestri del M5s attacca il governo, parlando di un passo insensato da parte di chi ha deciso di uscire dalla Lega e di votare a favore del decreto Ucraina.

(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 "Non capisco il senso di far nascere un partito perché questo Governo ha tradito tutti i valori di destra e poi votare al primo provvedimento la fiducia al Governo di destra. Possono tranquillamente rientrare nella Lega perché votare la fiducia a questo Governo lo fa la Lega e quindi non capisco il senso del partito di Vannacci. Credo che sia un'ulteriore presa in giro verso gli elettori. Noi ci stiamo occupando di salario, di sanità, lasciamo queste cose a loro e se la vedessero loro" così il deputato del M5s Silvestri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Decreto Ucraina, Silvestri (M5s): Futuro Nazionale? "Insensato uscire dalla Lega e votare fiducia"

Approfondimenti su Decreto Ucraina

La Camera ha dato il via libera al decreto Ucraina, approvando la fiducia richiesta dal governo.

In Aula, Sasso di Futuro Nazionale ha commentato la manovra che riguarda l’invio di soldi e armi a Zelensky.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Decreto Ucraina, Silvestri (M5s): Futuro Nazionale Insensato uscire dalla Lega e votare fiducia

Ultime notizie su Decreto Ucraina

Argomenti discussi: La piazza contro il Governo Meloni, intervista a Francesco Silvestri (9.02.2026).

Ucraina, Silvestri (M5S): Non voteremo odg Vannacci né finanziamentiUcraina, Silvestri (M5S): Non voteremo odg Vannacci né finanziamenti ... msn.com

M5S e Avs votano contro le proposte di Vannacci sul conflitto in UcrainaM5S e Avs, durante la discussione sul decreto Ucraina, si oppongono alle richieste di Vannacci di interrompere l'invio di aiuti militari. notizie.it

#Ucraina Approvata la fiducia alla Camera, con 207 sì, al decreto sull’invio di armi a Kiev. C’è anche il via libera dei 3 deputati di Futuro nazionale, il nuovo partito dell’ex generale Vannacci. - facebook.com facebook

Aiuti all’Ucraina, i vannacciani votano sì alla fiducia ma no al decreto. La Lega: «Contraddittori» x.com