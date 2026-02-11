Decreto Ucraina è l’esordio dei vannacciani

Questa mattina il governo ha confermato la fiducia sul decreto Ucraina. I voti sono stati favorevoli, ma la discussione ha diviso le forze politiche. Molti parlamentari hanno espresso approvazione, altri hanno criticato duramente il provvedimento. La questione resta calda, con opposizioni pronte a presentare emendamenti. La decisione ufficiale arriva dopo una lunga giornata di confronti e tensioni tra i rappresentanti delle diverse fazioni.

Roma, 11 febbraio 2026 – La fiducia posta ieri dal governo sul decreto Ucraina, e che sarà confermata stamani, fa comodo a molti ma non a tutti. Sono contenti i tre deputati vannacciani che non la voteranno e che potranno da oggi in poi uscire dalle trincee e quando vogliono partire all'attacco. È soddisfatta la premier che così delimita anche formalmente la maggioranza e mette alla porta le tentazioni filorusse che dalle parti leghiste non sono mai mancate. Sorridono i centristi che vedono uscire dal centrodestra gli incursori del generale con gli stivaloni proprio nel giorno in cui Marina Berlusconi sul Corriere esulta per la messa alla porta dei "pericolosi estremismi" dell'ex comandante della Folgore.

I tre deputati di Futuro nazionale, tra i primi a parlare in Parlamento, non risparmiano Matteo Salvini.

Domani il governo presenterà in Aula alla Camera il decreto sull’Ucraina e metterà la questione di fiducia.

Decreto Ucraina, Salini: Provo disagio culturale per le parole di Vannacci

